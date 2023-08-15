Лукашенко выразил соболезнования Путину по поводу ЧП в Махачкале

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил своему российскому коллеге соболезнования по поводу взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

«От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы на автозаправочной станции произошел взрыв, в результате которого пострадали люди, были повреждены расположенные рядом машины. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура.

В этот день на всей территории республики будут приспущены государственные флаги. Также власти призвали культурные учреждения и телеканалы отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.