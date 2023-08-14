Глава МИД Дании извинился перед алжирским коллегой из-за акций с сожжением Корана

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время телефонного разговора с главой алжирского МИД Ахмедом Аттафом принес извинения в связи с акциями с сожжением экземпляров Корана в Копенгагене перед зданиями посольств мусульманских стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Глава датской дипломатии осудил эти действия, противоречащие традициям гостеприимства, открытости и толерантности датского общества», — уточнили в коммюнике МИД Алжира.

Расмуссен довел до сведения внешнеполитического ведомства Алжира, что датское правительство вносит последние изменения в закон, направленный на прекращение практики сожжения священной книги.

В конце июля члены праворадикальной группы «Датские патриоты» сожгли Коран перед зданиями посольств нескольких мусульманских стран, в числе которых был и Алжир.

26 июля Расмуссен в разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном осудил сожжение священной книги мусульман. Он подчеркнул важность того, чтобы такие действия не приводили к разделению различных религий и культур.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.