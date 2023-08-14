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Политолог указал на ослабление позиции Франции в Африке

Политолог Федоров: США ослабят позицию Франции в Африке

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Afolabi Sotunde/Reuters

Позиция Франции в Африке ослабевает, поскольку Париж больше не является союзником Вашингтона в регионе. Об этом в эфире НСН заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, комментируя статью Le Figaro, в которой французский дипломатический источник сравнивает США с «врагами».

Эксперт отметил, что Париж добивается возвращения к власти отстраненного президента Нигера Мохамеда Базума, поддерживая планы военной интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против мятежников, в то время как Вашингтон стремится сохранить свои базы и стабильность в регионе, поэтому рассчитывает на освобождение Базума без боевых действий.

«Трудно сказать, насколько сильные трудности будут испытывать французы, если США перестанут им помогать и начнут преследовать свои интересы, однако, полагаю, что это существенно ослабит позиции французского контингента, которых находится в ряде стран», — отметил политолог.

Он добавил, что американцы в очередной раз указали французам, что уповать на них, как на исторического партнера, «не совсем дальновидно».

По данным газеты Le Figaro, в Нигере сейчас находятся около 1300 американских военных, сосредоточенных на базах в Ниамее и Агадесе на севере страны. База в Агадесе имеет стратегическое значение для США, так как на ней находится взлетно-посадочная полоса для беспилотных летательных аппаратов и центр наблюдения за Северо-Западной Африкой, в том числе за Ливией.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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