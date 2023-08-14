Париж недоволен позицией Вашингтона по Нигеру

Позиция американских властей по событиям в Нигере, в частности, контакты с мятежниками и.о. заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, вызвала отрицательную реакцию Парижа. Об этом, ссылаясь на источник в дипломатическом ведомстве Франции, сообщает газета Figaro.

По словам источника, Вашингтон сделал прямо противоположное тому, что от него ожидали, «поэтому с такими союзниками Франции не понадобятся и враги».

Неназванный французский дипломат выразил мнение, что целью американцев является сохранение своих баз в Нигере. Ради этого Вашингтон готов будет отказаться от процесса «возвращения к конституционному порядку» в стране. По его мнению, военные Нигера, скорее всего, не будут создавать проблем американцам. Мятежники отдают себе отчет в том, что без средств наблюдения США они не смогут бороться с отрядами местных исламистов.

По данным газеты, в Нигере сейчас находятся около 1 300 американских военных, сосредоточенных на базах в Ниамее и Агадесе на севере страны. База в Агадесе имеет стратегическое значение для США, так как на ней находится взлетно-посадочная полоса для беспилотных летательных аппаратов и центр наблюдения за Северо-Западной Африкой, в том числе, за Ливией.

Ранее глава мятежников Нигера генерал Абдурахман Тчиани заявил, что совершенный государственный переворот спас от неминуемой катастрофы не только его страну, но также и соседнюю Нигерию.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.