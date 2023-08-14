Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине признали ответственность за атаку Крымского моста

Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост

close
100%
Murad Sezer/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу, 12 августа. Об этом он заявил на видеозаписи, которая опубликована в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, Вооруженные силы Украины ежедневно отвечают на действия российской армии в ходе специальной военной операции, и привел в пример в том числе «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

12 августа Министерство обороны РФ сообщало о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Позднее Минобороны РФ заявляло, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200. Также российское оборонное ведомство отмечало, что Украина совершила новую попытку нападения на этот объект, которая была зафиксирована в районе 15:00 мск.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях