На Украине признали ответственность за атаку Крымского моста

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу, 12 августа. Об этом он заявил на видеозаписи, которая опубликована в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, Вооруженные силы Украины ежедневно отвечают на действия российской армии в ходе специальной военной операции, и привел в пример в том числе «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

12 августа Министерство обороны РФ сообщало о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Позднее Минобороны РФ заявляло, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200. Также российское оборонное ведомство отмечало, что Украина совершила новую попытку нападения на этот объект, которая была зафиксирована в районе 15:00 мск.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.