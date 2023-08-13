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В конгрессе США оценили последствия разморозки активов Ирана

Конгрессмен Маккол: разморозка $6 млрд активов Ирана подпитает его ядерные амбиции

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) заявил, что решение властей США разблокировать активы Ирана в размере шести миллиардов долларов в рамках соглашения об обмене заключенными приведет к росту террористических операций на Ближнем Востоке и простимулирует амбиции Тегерана в части приобретения ядерного оружия. Об этом сообщает Fox News.

Он подчеркнул, что хочет вернуть американцев на родину больше, чем кто-либо другой, а один из них представляет «особенно большую ценность». Но даже в этой ситуации необходимо смотреть на ситуацию трезво, отметил сенатор.

Маккол считает, что переданные Ирану средства могут послужить финансовой поддержкой для «проводимых Тегераном прокси-войн, террористических операций», а также «подпитают его стремление как можно скорее заполучить ядерное оружие».

До этого председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что США разблокировали иранские активы на $6,7 млрд.

По словам экономиста, разблокированная валюта будет использоваться на рынках иностранных государств и на фондовых биржах.

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