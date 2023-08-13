В Минобороны Франции заявили о сильной позиции страны в Африке

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что позиции страны в Африке не ослабли, однако государство является жертвой попыток дестабилизации. Об этом он сообщил в интервью изданию Var Matin.

«Что касается потери влияния — я не согласен с этим. В реальности Франция очень влиятельна в Африке. И именно поэтому она на виду. А поэтому она становится объектом попыток манипуляции», — сказал Лекорню.

Ранее Лекорню заявил, что борьба с терроризмом, в том числе в Сахельском регионе, отходит на второй план, уступая место ситуации вокруг Украины. Он напомнил, что крупный рассадник террористов находится «в двух шагах от Средиземного моря». Но украинский конфликт «делает часть западных наблюдателей близорукими».

Министр обратил внимание, что борьбу с терроризмом французские военные вели в Нигере по просьбе «законных властей республики». По словам Лекорню, «сложная ситуация с терроризмом» наблюдается также в Буркина-Фасо и Мали.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.