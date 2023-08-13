Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Франции заявили о сильной позиции страны в Африке

Лекорню: позиции Франции в Африке сильны, несмотря на заявления о потере влияния

close
100%
Global Look Press

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что позиции страны в Африке не ослабли, однако государство является жертвой попыток дестабилизации. Об этом он сообщил в интервью изданию Var Matin.

«Что касается потери влияния — я не согласен с этим. В реальности Франция очень влиятельна в Африке. И именно поэтому она на виду. А поэтому она становится объектом попыток манипуляции», — сказал Лекорню.

Ранее Лекорню заявил, что борьба с терроризмом, в том числе в Сахельском регионе, отходит на второй план, уступая место ситуации вокруг Украины. Он напомнил, что крупный рассадник террористов находится «в двух шагах от Средиземного моря». Но украинский конфликт «делает часть западных наблюдателей близорукими».

Министр обратил внимание, что борьбу с терроризмом французские военные вели в Нигере по просьбе «законных властей республики». По словам Лекорню, «сложная ситуация с терроризмом» наблюдается также в Буркина-Фасо и Мали.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях