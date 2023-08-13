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Отношения Киева и Варшавы могут пошатнуться из-за разногласий в вопросах истории

WP: разногласия по вопросам истории могут ухудшить отношения Варшавы и Киева

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Global Look Press

Разногласия во взглядах на вопросы истории могут привести к новым проблемам в отношениях Украины и Польши, пишет газета The Washington Post.

В публикации говорится, что после начала специальной военной операции России на Украине Варшава является одним из самых ярых союзников Киева.

«Но даже среди самых близких друзей могут возникать серьезные ссоры», — уверены авторы статьи.

Журналисты напомнили, что в начале августа министр канцелярии президента республики, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач сказал, что Украина получила от Польши значительную помощь и ей стоит начать ценить роль, которую на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Варшава для Киева. После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обе страны стали «щитом для Европы», в котором не должно быть трещин.

В публикации говорится, что потенциал для возникновения нескольких трещин все же есть. Особенно с учетом того, что Польша в прошлом контролировала значительную часть Украины, а история у двух стран непростая.

12 августа журналисты The Washington Post Дэвид Стерн и Лавдей Морри написали, что вопрос транзита украинского зерна, который обострил отношения Польши и Украины, показал общую усталость Варшавы от украинского кризиса.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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