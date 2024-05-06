Названо уникальное качество постановщика Трусовой

Капитаны команды по синхронному катанию «Кристалл Айс Джуниор» Мария Кольцова и Софья Лобачева в интервью «Газете.Ru» рассказали о совместной работе с хореографом-постановщиком Никитой Михайловым, который ставил соревновательные программы и шоу-номера Александре Трусовой — серебряной призерке Олимпийских игр в Пекине — 2022.

Михайлов работал с синхронистками при постановке номеров для шоу Евгения Плющенко, в котором принимала участие команда «Кристалл Айс Джуниор».

«Никита очень трепетно относится к своей работе, очень подробно объясняет нам все, что нужно сделать, у нас есть с ним коннект», — рассказала Лобачева.

«Он всегда открыт к нашим идеям и фишечкам, мы можем предложить: «Здесь можем сделать так», и он нам: «Да, классно, давайте!», — отметила Кольцова. — Иногда направит нас в нужное русло, что-то где-то поправит. Он очень творческий человек, максимально погружен в процесс, делает все возможное и невозможное».

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