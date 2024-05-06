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Российская армия сбросила на ВСУ сверхмощную бомбу

«Страна.ua»: РФ применила сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения против ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

ВКС России применили сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание Страна.ua.

Отмечается, что удар по складу боеприпасов украинской армии в Моначиновке полуторатонной бомбой вызвал панику у местных властей.

«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — заявил начальник местного следственного управления Сергей Болвинов.

По данным «МК», бомба ФАБ, сброшенная на украинские войска, имела массу 1,5 тонны. Источник отметил, что сброс бомбы осуществляли вне зоны украинской ПВО, истребители совершали запуск боеприпаса с флангов.

До этого генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, что госкорпорация наращивает производство авиабомб с управляемыми модулями планирования и коррекции в связи с высокой востребованностью в зоне специальной военной операции.

Ранее Шойгу призвал сотрудников алтайского завода «пахать в три смены».

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Операция на Украине
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