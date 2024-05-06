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В клубе РПЛ отреагировали на курение игрока команды в прямом эфире в соцсетях

В «Оренбурге» заявили, что не будут штрафовать Лукаса Веру за курение

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Футбольный Клуб «Оренбург»/YouTube

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как отнесся к тому, что игрок команды Лукас Вера курил электронную сигарету во время прямого эфира в соцсетях. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Они взрослые люди, у игроков два дня выходных. Как Вера их проводит — это его дело и выбор: курить или не курить, пить или не пить. Каждый профессионал отвечает сам за себя. Если он считает, что это ему не мешает... Предусмотрены ли за это штрафы? Это его свободное время. То, что Вера делает за пределами стадиона и базы, его дело», — сказал Андреев.

Лукас Вера выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) аргентинец провел 26 матчей, отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

«Оренбург» после 27 матчей РПЛ, набрав 29 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице. В этом туре команда обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:1.

Лидером чемпионата стало «Динамо», которое в этом туре обыграло «Сочи» со счетом 3:2. У команды одинаковое количество очков с «Краснодаром» и «Зенитом», но бело-голубые впереди по личным встречам. Петербуржцы имеют матч в запасе и 6 мая сыграют с «Факелом».

Ранее сообщалось, что игрок сборной России перейдет в «Крылья Советов».

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