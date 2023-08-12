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В США обвинили Байдена в разорении страны ради Украины

Ведущая Fox News Ингрэм считает, что Байден бросил американцев ради Украины

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Leah Millis/Reuters

Правительство США во главе с президентом Джо Байденом бросило американцев из-за конфликта на Украине, считает ведущая Fox News Лора Ингрэм. В эфире телеканала она отметила, что Вашингтон не заботится о населении собственного государства.

«Американцы в эти дни чувствуют себя подавленными и брошенными. Теперь, хотя некоторые, возможно, проголосовали за Байдена, полагая, что он заботится о таких людях, как они, многие видят, что его доморощенное дедовское поведение всего лишь игра. После 18 месяцев пребывания у власти очевидно, что ему на самом деле все равно, если только вы не живете на Украине», — пояснила Ингрэм.

С точки зрения телеведущей, Байден ничего не делал так воодушевленно, как он помогает Киеву. Ингрэм подчеркнула, что президент США разоряет страну, тратя миллиарды долларов на поддержку Украины, игнорируя огромные внутренние проблемы.

США активизировали финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины с началом российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Вашингтон потратил на помощь Киеву миллиарды долларов, в апреле 2023 года объем военной помощи достиг отметки в $35,4 млрд. При этом большинство американцев выступают против продолжения финансовой помощи Украине. Согласно августовскому опросу CNN, 51% граждан США убеждены, что страна уже оказала Киеву достаточную поддержку.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится президент Украины Владимир Зеленский, чем Байден.

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