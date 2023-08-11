В Белом доме сообщили об отсутствии стеснений при запросе денег у конгресса для Украины

Администрация американского лидера Джо Байдена «не будет стесняться» запрашивать у конгресса дополнительные финансы на помощь Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Если мы почувствуем, что надо вернуться и запросить о большем после первого квартала следующего (финансового. — «Газета.Ru») года, или если будут потребности корректировки того, что мы сейчас просим, мы остаемся уверены в том, что такой подход является правильным», — сказал он.

Накануне сообщалось, что Байден направил запрос в конгресс о направлении $13,1 млрд дополнительно в качестве оборонной помощи Украине.

До этого конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла, что правительство США во главе с лидером страны обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину.

11 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что запрос Байдена о дополнительном финансировании помощи Украине не приведет к поражению России. Он отмечал, что Соединенные Штаты затягивают украинский конфликт.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.