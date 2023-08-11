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Расследованием дела Хантера Байдена будет заниматься спецпрокурор

Минюст США: расследование дела Хантера Байдена вывели на уровень спецпрокурора

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Visar Kryeziu/AP

Расследование дела сына президента США Хантера Байдена выводится на уровень спецпрокурора. С таким заявлением выступил министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарленд, передает ТАСС.

«Во вторник <…> господин Уайсс сообщил мне, что, по его мнению, его расследование достигло такой стадии, на котором ему следует продолжать работу как специальному прокурору», — отметил Гарленд.

Он отметил, что прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс, который расследует дело, попросил о назначении на должность спецпрокурора. Глава Минюста согласился.

9 августа в конгрессе обвинили семью Байдена в получении денег от олигархов из России, Казахстана и Украины. Кроме того, сына Байдена уличили в попытке добиться увольнения генпрокурора Украины. Такие показания дал бизнес-партнер Байдена-младшего Девон Арчер, который вместе с сыном главы Белого дома входил в число работавшей на Украине газовой компании Burisma.

Ранее сын Байдена сорвал сделку по обвинениям в налоговых махинациях.

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