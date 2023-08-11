В МИД РФ заявили, что все больше стран осознают нелегитимность санкций Запада

Растет число стран, ясно осознающих нелегитимность санкций Запада и их вредоносность. Об заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

По его словам, в последнюю очередь от рестрикций страдают государства, которые их ввели, и деловые круги этих стран, а также те государства, которые участвуют в этой деятельности Запада.

Галузин добавил, что Российская Федерация продолжает поступательно развивать торгово-экономическое сотрудничество со странами-членами СНГ, в частности с Таджикистаном.

Дипломат заверил, что торговля между странами растет, растут миграционные обмены.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва намерена продолжать этот процесс, поскольку усилия для развития этих связей дают масштабные, весомые, позитивные результаты, несмотря на политику Запада.

Немецкое издание здание Handelsblatt писало, что несмотря на действующие против России западные санкции, в июле 2023 года доходы РФ от экспорта энергоносителей выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $8,66 млрд.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.