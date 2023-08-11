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Польские политологи назвали невозможным развитие отношений Восточной Европы и Китая

В Польше назвали невозможным развитие отношений Восточной Европы и КНР

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Shutterstock

Эксперты Польского института международных отношений (PISM) считают невозможным развитие сотрудничества Центральной и Восточной Европы с Китаем из-за позиции Пекина по отношению к России. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующую публикацию. Авторы призвали государства региона снижать зависимость от КНР и следовать политике Еврокомиссии.

«Причинами являются стратегическое партнерство Китая с Россией и то, что обе страны подрывают ключевую роль США и НАТО в деле обеспечения европейской безопасности», — отмечается в документе.

При этом аналитики отмечают, что многие страны Западной Европы не видят в Китае угрозу и намерены сотрудничать с Пекином. Что касается государств ЦВЕ, авторы публикации считают, что они должны продолжать сотрудничество с партнерами, разделяющими схожую оценку угроз со стороны КНР, к примеру со Швецией.

Тем временем, президент США Джо Байден назвал КНР «часовой бомбой». Соответствующее заявление глава государства сделал на мероприятии в штате Юта по сбору средств на его предвыборную кампанию.

Ранее Китай обвинил США в попытках создать плацдарм для кибератак на страну.

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