В венгерском правительстве заявили о неизменности позиции по Украине

Венгрия не будет поставлять Украине вооружения или менять свою позицию по украинскому вопросу, несмотря на усиливающееся давление, пишут «Известия», ссылаясь на источник в правительстве страны.

В кабмине Венгрии уточнили, что Будапешт выступает за скорейшее начало переговоров.

Также политики отметили, что с первых дней специальной военной операции России на Украине позиция Венгрии остается неизменной.

«Венгрия не желает быть вовлеченной в конфликт ни на словах, ни на деле. Вместо поставок вооружений мы призываем к немедленному прекращению огня», — заявили в правительстве.

8 августа президент Венгрии Каталин Новак подписала агреман для нового украинского посла Федора Шандора.

До этого госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что страна не может обойтись без российского газа, а потому любые утверждения о том, что поставки сырья осуществляются по завышенным ценам, недостоверны.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.