В Совфеде рассказали, как РФ отреагирует на агрессию Польши против Белоруссии

В случае агрессии в отношении Белоруссии со стороны Польши Россия ответит так же, как если бы это было нападением на нее. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Андрей Климов в разговоре с изданием Lenta.ru.

Как отметил сенатор, Белоруссия — это не просто сосед РФ, а член Союзного Государства.

«Так что касаемо нашего сотрудничества при отражении возможных угроз пусть никто не сомневается, что мы ответим так же, как было бы в случае нападения на Россию», — сказал он.

По мнению Климова, концентрация польских солдат на границе с Белоруссией может привести к непредсказуемым последствиям.

Польша, по его словам, стала центром милитаризма в Европе, и собирает силы на границе с республикой «в надежде на получение материальных и политических бонусов».

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна увеличит численность группировки военных на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.