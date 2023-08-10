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В Совфеде рассказали, в какой момент зерновая сделка возобновится

Сенатор Долгов: зерновая сделка возобновится только после победы России

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Andrew Kravchenko/AP

Зерновая сделка может возобновиться только после победы России на Украине. Такое мнение в беседе с НСН озвучил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких предпосылок для выполнения Западом российских условий по черноморской инициативе.

«Мое личное мнение: американцы удержат ООНовцев и европейцев от того, чтобы выполнить условия России. Они будут делать декларацию, говорить, что мы прорабатываем, договорились. Но это все просто болтовня. А под болтовню мы ничего возобновлять не будем. То, как развивалась ситуация со сделкой, шло в ущерб нашим интересам», — отметил Долгов.

Он добавил, что на Западе озабочены зерновой сделкой лишь потому, что есть конкретные лица, которые получали от нее доход.

Тем временем, в турецком Минобороны сообщили, что контакты представителей Турции, ООН, России и Украины по вопросу возобновления зерновой сделки продолжаются.

Ранее в МИД России назвали условия для возобновления зерновой сделки.

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