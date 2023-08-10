Президент Абхазии Бжания проходит обследование в клинике Москвы

Президент Абхазии Аслан Бжания проходит обследование в одной из клиник Москвы. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Как там рассказали, во время рабочей поездки в российскую столицу Бжания обратился в медучреждение из-за ухудшения состояния здоровья.

По предварительным данным, у абхазского лидера выявили обострение мочекаменной болезни, при этом какой-либо угрозы жизни нет.

9 января 2020 городе в Сухуме произошли массовые беспорядки, организованные оппозицией. Протестующие требовали отставки действующего президента Рауля Хаджимбы. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов 2019 года, после чего ЦИК назначил повторное голосование на 22 марта 2020 года.

Аслан Бжания был выдвинут в кандидаты в президенты, однако не смог участвовать в выборах из-за ухудшившегося состояния здоровья. Его сторонники заявляли, что политика отравили, но абхазская прокуратура не подтвердила эту версию.

22 марта 2020 года в ходе повторных президентских выборов Аслан Бжания был избран главой Республики Абхазия, набрав 56,5% голосов.

Ранее Путина пригласили в Абхазию.