В Совфеде высмеяли отчет Украины перед США по кассетным бомбам

Президент Украины Владимир Зеленский закономерно докладывает своему командиру в лице США о ситуации на фронте, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию СМИ о том, что украинская сторона направила США первый доклад об использовании ВСУ кассетных боеприпасов.

«Все закономерно — ефрейтор Зеленский доложил командиру. Ждем оценки», — написал Карасин.

Президент США Джо Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организациях, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.

Ранее Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы.