В Совфеде рассказали о рискованной ставке Байдена по Украине

Тема военной поддержки Украины может стать одной из ключевых на американских президентских выборах 2024 года, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что действующий глава Белого дома Джо Байден сделал ставку на продолжение помощи США.

«Тема военной поддержки Украины за счет американских нужд может превратиться в одну из главных тем предвыборной кампании в США, особенно в отсутствии успехов ВСУ, которые могли бы «оправдать» такие огромные объемы помощи. Но, судя по всему, администрация Байдена сделала ставку, от которой не намерена отказываться. Ставка очень рискованная. Проигрыш в ней практически равнозначен проигрышу на президентских выборах США 2024 года», — написал Пушков.

Он добавил, что президент США не собирается отказываться от помощи Украине, несмотря на рост критических заявлений со стороны своих соперников из Республиканской партии.

США активизировали финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины с началом российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Вашингтон потратил на помощь Киеву миллиарды долларов. К августу 2023 года большинство американцев выступают против продолжения финансовой помощи Украине.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится президент Украины Владимир Зеленский, чем Байден.