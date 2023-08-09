Мэра Димитровграда Андрея Большакова сняли с должности после задержания

Мэра Димитровграда Андрея Большакова уволили с поста в связи с утратой доверия. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«Решением депутатов Андрей Большаков уволен с поста главы города Димитровграда», — говорится в публикации.

По информации Русских, в ходе заседания городской думы временно исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель Дмитрий Цивилев.

«Не все средства, которые областное правительство выделяет на решение проблем димитровградцев, направлялись здесь на благие дела. Часть из них неэффективно расходовались, часть оказались попросту разворованными», — отмечается в сообщении.

Как подчеркнул глава региона, в настоящее время недопустимы сбои, а все хозяйственные процессы должны проходить без срывов, так как начинается подготовка к отопительному сезону и к старту учебного года.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова, когда тот получал взятку. Он заблокировал двери автомобиля, поэтому силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух и разбить стекло машины. При градоначальнике обнаружили один миллион рублей. СМИ сообщают, что правоохранители заинтересовались и другими чиновниками Ульяновской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в отношении чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.