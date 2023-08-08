Российский посол заявил, что США нагнетают обстановку в Закавказье

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США нагнетают обстановку вокруг Абхазии и Южной Осетии, а не работают над соглашением о неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Об этом он сообщил, комментируя заявление Госдепартамента США в связи с годовщиной событий августа 2008 года на Южном Кавказе, его слова приводятся в Telegram-канале российского посольства.

Как отметил глава российского диппредставительства в США, в данный момент важно сосредоточиться на практической работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

«Прежде всего, вести дело к заключению Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. А не нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США», — сказал Антонов.

По его словам, Вашингтону давно нужно признать, что решение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в отношении Южной Осетии стало также следствием ошибочной политики США.

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