Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США продолжат переговоры с Украиной о гарантиях безопасности, передает ТАСС.

По его словам, состоявшиеся на прошлой неделе контакты представителей двух стран по поводу данного вопроса были первым раундом процесса.

«Это были первые переговоры из серии обсуждений между США и Украиной», — сказал Миллер.

Руководитель пресс-службы уточнил, что они проходят отдельно от контактов по поводу украинского конфликта, «которые имеют место каждый день».

Он также указал, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины проходят в развитие обязательств, принятых странами Группы семи (G7) на саммите в Вильнюсе.

США и Украина 3 августа провели переговоры о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Как заявляли в Киеве, украинская сторона желает заключить договоренности, которые будут действовать вплоть до ее присоединения к Североатлантическому альянсу. При этом в России диалог США и Украины по гарантиям безопасности называли «словесной эквилибристикой», нацеленной на использование Киева как инструмента гибридной войны против Москвы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал полную победу России на Украине «гарантией от мирового конфликта».