В Совфеде развеяли надежды Турции на возобновление зерновой сделки

Анкаре не следует ждать возобновления зерновой сделки, поскольку Москве она ничего не дала. Об этом в интервью НСН заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя предстоящую встречу президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Нам эта зерновая сделка нужна была только для того, чтобы дать возможность госкорпорациям и ведомствам спокойно и без проблем обеспечивать доставку продовольствия и удобрений в третьи страны. Мы делали это не только для себя, но и для стран, нуждающихся в нашей продукции. Однако нам было предложено поставлять продукцию «как-нибудь», а это значит «никак», — отметил Климов.

Он напомнил, что Турция от данной сделки получила большую выгоду, поскольку там оседала значительная часть продовольствия. Именно поэтому, по словам сенатора, очевидно желание Эрдогана возобновить соглашение.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министрами дал ряд поручений по возобновлению работы зернового коридора.

Ранее стали известны сроки визита Путина в Турцию.