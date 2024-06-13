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В Иркутске мужчины похитили и подожгли человека, подумав, что он украл их коня

В Иркутске фермерам вынесли приговор за похищение и поджог человека

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Shutterstock

Иркутский суд вынес приговор мужчинам, которые похитили двоих людей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, мужчины решили, что 35-летний и 67-летний местные жители украли у них коня. В результате фигуранты процесса похитили обоих мужчин и вывезли в безлюдное место. Там они пытали пленников, нанося им удары ножом. Таким образом преступники планировали узнать информацию о том, где находится их животное. Помимо этого, мужчины требовали у 67-летнего пенсионера миллион рублей.

Впоследствии его облили горючей жидкостью и подожгли. Спасти пострадавшего не смогли.

В отношении похитителей возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о вымогательстве под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В зависимости от роли в произошедшем, фигурантов приговорили к 17 и 16 годам лишения свободы. Их осужденные проведут в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге мужчины сожгли авто водителя-мигранта из-за замечания.

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