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У Бари Алибасова нашли серьезное осложнение после инсульта

Shot: у продюсера Алибасова после инсульта развилась дизартрия

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

У продюсера Бари Алибасова нашли серьезное осложнение после инсульта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у Алибасова развилась дизартрия — нарушение, при котором речь становится невнятной. Основатель поп-группы «На-На» с трудом разговаривает и передвигается, жалуется на головокружения и проблемы с памятью. По словам сына продюсера, отец регулярно наблюдается у врачей, много отдыхает и старается проводить больше времени с внучкой.

77-летнего Бари Алибасова экстренно госпитализировали в феврале 2024 года. Врачам удалось купировать инсульт, и в марте Алибасова выписали из больницы. Сейчас он борется с последствиями инсульта.

Накануне супруга Алибасова Елена ответила на обвинения в корысти.

«Я вполне обеспеченный человек, понимаете? Ну как-то же я жила до Бари Каримовича и не страдала», — сказала она, назвав Алибасова «своим» человеком.

Ранее студия Disney выбрала актрису на роль Моаны.

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