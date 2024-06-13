Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ логичным шагом

Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет следующим шагом после заморозки участия республики в работе данной структуры. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Следующим логическим шагом станет выход [Армении] из ОДКБ», — сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что властям республики предстоит определиться со сроками принятия данного решения. Страна может отказаться от членства в упомянутой структуре через месяц, год или даже три года.

В феврале 2024 года Пашинян заявил, что армянское руководство решило приостановить свое участие в работе ОДКБ. По его словам, причиной послужило невыполнение Договора о коллективной безопасности в отношении Еревана.

Позже в министерстве иностранных дел республики сообщили о заморозке финансирования ОДКБ в текущем году.

12 июня премьер-министр объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузерем», который никак не защищает республику.

Ранее Пашинян обвинил две страны — члена ОДКБ в помощи Азербайджану в ущерб Армении.