Военкоры сообщили об ударе ВКС РФ по зданию, где проходило совещание офицеров ВСУ

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла бомбовый удар по месту совещания офицеров территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Разведка вскрыла место совещания офицеров ВСУ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что командиры 78 батальона 102 бригады теробороны из Ивано-Франковской области собрались в населенном пункте Цветковое Запорожской области. После получения данных разведки по зданию был нанесен бомбовый удар силами ВКС России.

До этого сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500, имеющими универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют осуществлять точное бомбометание с безопасного от линии боевого соприкосновения расстояния.

Ранее авиация Воздушно-космических сил России нанесла бомбовый удар по поселку Нью-Йорк.