Цискаридзе заявил о дискриминации российских спортсменов за рубежом

Артист балета и хореограф Николай Цискаридзе возмутился в интервью телеканалу «Беларусь-1» отменами российских артистов и спортсменов за рубежом.

Цискаридзе признался, что не понимает политику в спорте. Он назвал «точкой невозврата» Евгения Плющенко, ставшего серебряным призером Олимпийских игр в Ванкувере. Артист балета уверен, что фигуриста «засудили».

«Я сочувствую всем своим коллегам-артистам, которые сейчас ограничены в гастролях, а про спортсменов я вообще не говорю. Это не сочувствие, это трагедия», — поделился хореограф.

Цискаридзе считает дискриминацией то, что российским спортсменам не дают выступать на Олимпийских играх.

«Люди положили огромное количество лет жизни для того, чтобы дойти до этой планки, чтобы тебе дали возможность выступить на Олимпиаде. Это не имеет никакого отношения к спорту, это называется дискриминацией», — отметил артист.

12 июня стало известно, что в Словении отменили выступление российской примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Спектакль с Захаровой должен был пройти 20 августа на «Фестивале Любляна».

Ранее в Саратове перенесли концерт Доры после призывов запретить выступление.