Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цискаридзе заявил о дискриминации российских спортсменов за рубежом

Хореограф Цискаридзе назвал трагедией отмены российских спортсменов за рубежом

close
100%
Пресс-служба АО «Москва Медиа»

Артист балета и хореограф Николай Цискаридзе возмутился в интервью телеканалу «Беларусь-1» отменами российских артистов и спортсменов за рубежом.

Цискаридзе признался, что не понимает политику в спорте. Он назвал «точкой невозврата» Евгения Плющенко, ставшего серебряным призером Олимпийских игр в Ванкувере. Артист балета уверен, что фигуриста «засудили».

«Я сочувствую всем своим коллегам-артистам, которые сейчас ограничены в гастролях, а про спортсменов я вообще не говорю. Это не сочувствие, это трагедия», — поделился хореограф.

Цискаридзе считает дискриминацией то, что российским спортсменам не дают выступать на Олимпийских играх.

«Люди положили огромное количество лет жизни для того, чтобы дойти до этой планки, чтобы тебе дали возможность выступить на Олимпиаде. Это не имеет никакого отношения к спорту, это называется дискриминацией», — отметил артист.

12 июня стало известно, что в Словении отменили выступление российской примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Спектакль с Захаровой должен был пройти 20 августа на «Фестивале Любляна».

Ранее в Саратове перенесли концерт Доры после призывов запретить выступление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами