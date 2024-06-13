Жена Тюкавина допустила, что он плакал после матча с «Краснодаром»

Жена нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алена допустила, что ее муж плакал после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Спорт-Экспресс».

«Была ли я на игре в Краснодаре? Нет, смотрела дома по телевизору. Последние минуты — уже сквозь слезы. Костя в раздевалке тоже не сдержал слёз? Зная его — допускаю», — сказала Алена.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 38 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач.

Встреча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром», прошедшая 25 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». У южан и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Ранее был назван лучший игрок РПЛ сезона-2023/24.