Солиста «Порнофильмов» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

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Солисту группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (признан в РФ иностранным агентом) присудили штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Высказывания, расцененные как дискредитация, прозвучали в интервью телеканалу «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) летом 2023 года.

По словам адвоката Котлярова, музыкант высказал свою частную точку зрения журналистам и не может быть признан виновным, поскольку кадры распространял «Дождь». Суд с этими доводами не согласился.

Владимир Котляров вместе с женой, поэтессой Инной Медведун, уехали из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас пара живет в Грузии.

О том, что Тверская межрайонная прокуратура Москвы составила протокол о дискредитации армии России на Котлярова, стало известно в мае 2024 года.

Котляров был признан иностранным агентом в сентябре 2023 года. По данным Минюста, музыкант открыто выступал в поддержку Украины и «осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

Ранее был назван многомиллионный заработок Скриптонита после отъезда из России.