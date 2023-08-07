Зеленский заявил о нежелании Украины переносить конфликт в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью аргентинскому изданию Nacion, что Киев не желает и никогда не хотел переносить военный конфликт на территорию России.

«Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью», — сказал украинский президент.

До этого министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна согласилась передать Украине дальнобойные ракеты SCALP при условии, что они не будут применяться на территории Российской Федерации. Он пояснил, что ракеты, общая дальность полетов которых составляет 250 км, могут наносить удары непосредственно по тем точкам, которые находятся за российской линией обороны. Это те точки, которые представляют явный стратегический интерес, что позволит дезорганизовать оборону России для проведения контрнаступления, добавил Лекорню.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.