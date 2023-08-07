Президент Венесуэлы высказался об акциях по сожжению Корана

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Al-Mayadeen раскритиковал лидеров европейских государств из-за отсутствия реакции политического руководства стран Европы, а также ряд средств массовой информации на инциденты с сожжением Корана в Швеции и Дании.

Венесуэльский лидер отметил, что те, кто закрывает глаза на сожжение священных писаний, «косвенно причастны» к этому в связи со «своим молчанием».

Мадуро также осудил СМИ, которые не занимаются освещением существующей проблемы. Он признался, что категорически осуждает преступления на почве ненависти против мусульман и деятельность «крайне правых и расистских кругов», которые уничтожают копии Корана в Европе.

«Что бы мы, христиане, почувствовали, если бы кто-то начал сжигать Библию? Мы почувствовали бы большое негодование», — сказал президент Венесуэлы.

5 августа сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем провел переговоры с послами стран-участников Организации исламского сотрудничества (ОИС) на фоне провокационных акций против Корана в королевстве. На мероприятии дипломат пояснил позицию Стокгольма по подобным демонстрациям.

Ранее на пляже в пригороде Стокгольма сожгли Коран.