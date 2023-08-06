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Медведев оценил переговоры по конфликту на Украине в Саудовской Аравии

Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал итоги переговоров по решению украинского кризиса, которые прошли в городе Джидда Саудовской Аравии. Он считает, что переговоры с Киевом пока не нужны.

Как отметил Медведев, трудно осуждать «желание закончить войну», но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении нескольких ключевых условий, в том числе участие в переговорах России, которую не пригласили на встречу в Саудовской Аравии. Кроме того, нужно учитывать то, что часть украинской территории «вернулась в Россию», подчеркнул он.

По его словам, иметь шансы на успех будет тот посредник, который готов будет признать это.

«Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», — написал он.

Ранее сообщалось, что представители Киева в Джидде больше не настаивали на принятии мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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