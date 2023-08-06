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Макгрегор: Соединенные Штаты хотят обвинить Украину в поражении и уйти

Экс-советник Пентагона Макгрегор уверен, что США обвинят Украину в поражении

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Dan Neal/U.S. Army

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что власти США ищут способ отмежеваться от своего тотального провала на Украине и хотят обвинить Киев в поражении.

Эксперт предположил, что Соединенные Штаты хотят объявить о том, что сделали все возможное и предоставили Украине все необходимое, но Киев «не смог ничего сделать».

По словам Макрегора, такой подход свидетельствует о перемене в сознании американцев, хотя в Белом доме не признают, что Украина стала «катастрофой» для США. Также спикер выразил уверенность, что США допустили ошибку, недооценив российские силы.

«Одно из этих направлений — скрыть катастрофу, свалить все на украинцев и убраться восвояси», — подытожил Макрегор.

До этого Дуглас Макгрегор заявил, что украинский режим пытается скрыть данные о потерях в ходе контрнаступления, которые, по его словам, оказались катастрофическими.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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