В МИД РФ прокомментировали слухи о недовольстве послом Китая

Министерство иностранных дел России прокомментировало сообщения о якобы нежелательности пребывания в стране посла Китая Чжан Ханьхуэя. Заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении упоминается провокационный пост одного анонимного Telegram-канала, который далее подхватили некоторые другие ресурсы. В сообщении говорилось, что МИД РФ рассматривает вопрос, «в какой форме негласно проинформировать китайскую сторону о нежелательности пребывания в стране посла Чжан Ханьхуэя».

«Это безусловный фейк, ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что не удивились подобными провокациями и назвали это нагнетанием негативного информационного фона с целью подрыва российско-китайского сотрудничества.

В ведомстве уточнили, что подобный вопрос в никто министерстве не рассматривает и рассматривать не собирается».

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что еще есть возможность восстановить зерновую сделку, однако нужно учитывать озабоченность каждой из сторон.

Ранее посол Китая назвал цель НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.