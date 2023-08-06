В МИД РФ прокомментировали слухи о недовольстве послом Китая

Министерство иностранных дел России прокомментировало сообщения о якобы нежелательности пребывания в стране посла Китая Чжан Ханьхуэя. Заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
В сообщении упоминается провокационный пост одного анонимного Telegram-канала, который далее подхватили некоторые другие ресурсы. В сообщении говорилось, что МИД РФ рассматривает вопрос, «в какой форме негласно проинформировать китайскую сторону о нежелательности пребывания в стране посла Чжан Ханьхуэя».
«Это безусловный фейк, ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается», — говорится в заявлении.
В министерстве отметили, что не удивились подобными провокациями и назвали это нагнетанием негативного информационного фона с целью подрыва российско-китайского сотрудничества.
В ведомстве уточнили, что подобный вопрос в никто министерстве не рассматривает и рассматривать не собирается».
Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что еще есть возможность восстановить зерновую сделку, однако нужно учитывать озабоченность каждой из сторон.
Ранее посол Китая назвал цель НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.