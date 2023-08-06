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Офис президента Украины намекнул на конфликт с Польшей после окончания СВО

Подоляк заявил, что Украина будет «дружить» с Польшей только до конца боевых действий

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Телеграм-канал «Пул №3»

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина будет «дружить» с Польшей только до конца боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», — заявил Подоляк.

Он добавил, что Украина будет защищать свои интересы «максимально жестко», а нынешние публичные конфликты с Польшей и обвинения в неблагодарности не повлияют на объемы вливаний вооружений для украинской армии.

Ранее издание Politico пришло к выводу, что премьер Польши «дал пощечину» Зеленскому ответом на вызов посла страны.

В статье говорится, что изначально спор между Украиной и Польшей касался зерна, но теперь речь идет и о ягодах.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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