Офис президента Украины намекнул на конфликт с Польшей после окончания СВО

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина будет «дружить» с Польшей только до конца боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», — заявил Подоляк.

Он добавил, что Украина будет защищать свои интересы «максимально жестко», а нынешние публичные конфликты с Польшей и обвинения в неблагодарности не повлияют на объемы вливаний вооружений для украинской армии.

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