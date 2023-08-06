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В Британии опасаются, что Китай будет шпионить через электромобили

Telegraph: Британское правительство обеспокоено слежкой КНР через электромобили

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Kirsty Wigglesworth/AP

Британские чиновники высшего ранга опасаются, что правительство КНР используют импортные китайские электромобили для сбора информации о британских гражданах, пишет издание Telegraph,ссылаясь на источники в правительстве.

В публикации говорится, что из-за запретом на новые бензиновые и дизельные автомобили, который должен вступить в силу в 2030 году, на рынке Великобритании отмечается значительный рост китайских электромобилей. По мнению экспертов, вскоре китайские электрокары будут доминировать на рынке Великобритании из-за низкой стоимости.

Источники в правительстве поделились с изданием опасениями, что технологии, встроенные в китайские автомобили, могут быть использованы для сбора информации о местоположении, аудиозаписи и видеоматериалы. Также есть опасения, что такие автомобили уязвимы перед дистанционным воздействием и могут быть даже отключены извне.

Один высокопоставленный источник заявил, что китайские электрокары являются «продуктом высокого риска» для Великобритании.

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