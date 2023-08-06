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Варшава обвинила бойцов «Вагнера» в попытке проникнуть в Польшу

В МИД Польши обвинили бойцов «Вагнера» в попытке проникнуть в страну

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил телеканалу CNN, что бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть из Белоруссии на территорию Польши.

«Яблоньский заявил, что со стороны Белоруссии исходит «очень реальная» угроза, утверждая, что солдаты группы «Вагнер» пытались проникнуть на территорию Польши», — говорится в сообщении канала.

Чиновник также заявил, что в Польше ожидают новых нападений и, возможно, новых попыток нарушения воздушного пространства страны. Яблоньский подчеркнул, что Варшава не собирается «отступать».

По словам Яблоньского, власти страны перенаправляют в район границы все больше войск. Также он отметил, что в случае, если «продолжатся попытки дестабилизации», власти как крайнюю меру рассматривают «полное закрытие границы» с Белоруссией.

Накануне белорусское министерство иностранных дел сообщило, что получило от Польши ноту о нарушении границы вертолетами.

До этого Министерство обороны Белоруссии отреагировало на обвинения Польши о нарушении границы вертолетами белорусских ВВС. Ведомство опровергло заявление польских властей, отметив, что тем самым они пытаются оправдать увеличение вооруженных сил у границы между Белоруссией и Польшей.

Также стало известно, что в Польше и Литве обсуждают возможность полного закрытия границ с Белоруссией.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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