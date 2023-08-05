США намерены ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в этом Россию. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом, поэтому пытается обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за его убийство», — сказал он.

По словам бывшего агента, украинскому лидеру осталось недолго править страной.

«Его дни сочтены», — отметил Джонсон.

1 августа оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий рассказывал изданию Politico, что если Зеленский не сможет дальше выполнять свои обязанности или преждевременно умрет, то управление государством перейдет к председателю Верховной рады. По словам политика, таким образом удастся избежать вакуума власти в стране.

Позже секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявлял, что Украина не имеет никаких планов на случай смерти Зеленского.

До этого Джонсон говорил, что теракты, которые Украина осуществляет на территории России, могут привести к преждевременной гибели Зеленского.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.