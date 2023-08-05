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В партии экс-премьера Пакистана Хана прокомментировали его арест

Замглавы партии экс-премьера Пакистана Хана Куреши назвал его арест политическим

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Akhtar Soomro/Reuters

Вице-председатель пакистанской партии Техрик-и-Инсаф Шах Мехмуд Куреши назвал политически обоснованным решение суда об аресте лидера партии и бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, сообщает телеканал Geo .

По словам Куреши, 70-летний политик был лишен права на справедливое судебное разбительство.

Ранее бывший премьер Пакистана Хан был приговорен к 3 годам тюремного заключения.

Суд Исламабада признал председателя Хана виновным в «коррупционных действиях» по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане.

Экс-премьеру было предъявлено обвинение по этому делу 10 мая после того, как Избирательная комиссия Пакистана (ИКП) возбудила против него уголовное дело. В Пакистане проходят массовые протесты против ареста Хана.

Ранее президента Нигера Базума и его жену задержала собственная охрана.

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