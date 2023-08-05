Швеция объяснила свою позицию по сожжению Корана

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем провел переговоры с послами стран-участник Организации исламского сотрудничества (ОИС) на фоне провокационных акций против Корана в королевстве, передает ТАСС. По информации агентства, в рамках мероприятия дипломат пояснил позицию Стокгольма по подобным демонстрациям.

«Восстановление доверия — дело небыстрое. Значительную часть времени действия своего мандата я посвящу выстраиванию отношений с мусульманскими странами. Я намереваюсь совершить поездку в эти страны, и уже в сентябре мы пригласим их к беседам и диалогу в ходе недели [высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи] ООН в Нью-Йорке», — отметил Билльстрем после встречи с послами ОИС.

Он добавил, что власти Швеции осуждают акции против Корана и готовы рассмотреть возможность изменения законодательства королевства, которое разрешает организацию подобных демонстраций. Билльстрем подчеркнул, что встреча с послами прошла в позитивном ключе.

28 июня в Швеции прошла акция по сожжению Корана, которая запустила цепочку протестов и осуждения со стороны исламских государств. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение. Более того, в Ираке и Иране она спровоцировала протесты около посольств Швеции, в Багдаде к концу июля демонстрации переросли в попытку штурма здания дипмиссии королевства. Несмотря на это в королевстве вновь сожгли Коран и уже дважды — сначала 31 июля, а затем 4 августа.

Ранее арабские страны предостерегли от роста исламофобии после сожжения Корана в Европе.