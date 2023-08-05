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Бывший премьер Пакистана приговорен к трем годам тюрьмы

Dawn: бывший премьер Пакистана Хан приговорен к 3 годам тюремного заключения

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Saiyna Bashir/Reuters

Бывший премьер Пакистана приговорен к 3 годам тюрьмы, сообщает издание Dawn.

Суд Исламабада признал председателя Хана виновным в «коррупционных действиях» по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане.

Экс-премьеру было предъявлено обвинение по этому делу 10 мая после того, как Избирательная комиссия Пакистана (ИКП) возбудила против него уголовное дело.

В ходе сегодняшнего слушания под председательством дополнительного окружного и сессионного судьи (ADSJ) Хумаюна Дилавара суд первой инстанции постановил, что обвинения против бывшего премьер-министра по этому делу доказаны.

Ранее сообщалось, что Имрану Хану предъявлено обвинение в незаконной продаже государственных подарков во время его премьерства в период с 2018 по 2022 год.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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