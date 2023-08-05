Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

В возрасте 85 лет скончался первый президент Якутии, бывший вице-спикер Совета федерации Михаил Николаев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нынешний глава республики Айсен Николаев.

Он назвал первого президента Якутии «душой нашего народа».

«Нет слов, чтобы выразить эту огромную утрату. <...> Боль и скорбь. И нет таких слов, которыми можно описать все то, что Михаил Ефимович сделал для Якутии», — заявил глава региона.

Он указал, что в экс-главе Якутии «всегда умело сочетались принципиальность, сила, непреклонная воля и исключительная человечность, любовь к людям».

«Он умел мечтать. Он видел время. Для каждого якутянина Михаил Ефимович был свой, родной. Первый. Великий. Наш. Наша гордость, наше достояние. Человек века. Эпоха», — написал чиновник.

По его словам, «до последнего дня» Николаев «жил интересами людей».

«И в последнем нашем разговоре, как всегда мы много говорили о будущем Якутии, благополучии ее жителей. Кто бы знал, что таких душевных разговоров больше не повторится... Это горе», — заявил Айсен Николаев.

Как сообщил изданию Sakhalife экс-помощник первого президента Якутии Иван Николаев, что политик скончался в Москве.

Михаил Николаев появился на свет 13 ноября 1937 года в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. 20 декабря 1991 года был избран президентом Якутии и находился на этом посту до января 2002 года. После этого он некоторое время исполнял обязанности заместителя председателя Совета Федерации, а также работал депутатом Государственной думы VI созыва.

До этого Айсен Николаев заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах руководителя Якутии, которые пройдут в текущем году.

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