США потребовали от России ясности по условиям возобновления зерновой сделки

Глава санкционного управления Госдепа Джеймс О'Брайен рассказал о требовании США к Российской Федерации внести ясность, какие условия необходимо выполнить для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва выдвинула ряд требований по Черноморской инициативе, которые касаются только того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора.

О'Брайен отметил, что американская сторона готова приложить усилия, чтобы помочь с любым из поставленных Россией вопросов, но подчеркнул, что Вашингтон не понимает, что именно «РФ считает успехом».

До этого директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский дал прогноз, согласно которому Украина недополучит $2 млрд валютной выручки в нынешнем году в результате выхода России из зерновой сделки.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев и Загреб достигли договоренности об использовании хорватских портов для транзита зерна.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.