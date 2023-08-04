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Эрдоган заявил, что Турция будет перерабатывать зерно РФ в муку и отправлять ее в Африку

Эрдоган: Турция будет перерабатывать зерно РФ и отправлять муку в страны Африки

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара будет перерабатывать российское зерно в муку и отправлять ее в Африку, передает Habertürk.

По его словам, Турция находится «на одной стороне» с Россией.

Он отметил, что муку будут перерабатывать в зерно, которое Россия будет поставлять через коридор в Черном море, после чего эта мука будет отправляться в беднейшие страны Африки и развивающиеся страны.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми.

По его словам, пока мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия предлагает уязвимым странам зерно по сниженным ценам.

Он отметил, что ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран.

19 июля Министерство обороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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