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Трамп отверг обвинения в суде

Трамп отверг обвинение в препятствовании утверждению итогов выборов

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Evan Vucci/AP

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг обвинение в препятствовании утверждению итогов выборов и причастности к штурму Капитолия в 2020 году, сообщает телеканал CBS.

«Трамп не признает себя виновным», — сообщил журналист телеканала Скотт Макфарлейн.

В суде Трампу были зачитаны обвинения в попытке незаконными действиями сохранить за собой пост президента США, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года. Американский минюст предъявил Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. До этого экс-президент заявил, что американский Минюст дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл на суд в Вашингтон.

6 июля сообщалось, что ФБР запросило разрешение на обыск поместья бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго летом 2022 года. По информации ведомства, за несколько дней до визита американских следователей из Минюста, он вывез из дома десятки коробок, предположительно, с секретными документами.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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