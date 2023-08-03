Россия в ООН обвинила Запад в управлении развивающимися странами через гумпомощь

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал гуманитарную помощь от Запада инструментом ручного управления государствами, передает РИА Новости.

Он добавил, что Россия не рассматривает нуждающихся как «пространство извлечения прибыли» и продолжит оказывать им содействие, включая поставки продовольствия. По его словам, Москва, в отличие от «западных неоколониалистов», заинтересована в формировании более справедливой системы распределения ресурсов. Также, по его словам, Россия заинтересована в том, чтобы развивающиеся государства не были «посажены на иглу» гуманитарной помощи Запада, которую Полянский назвал шантажом.

«Россия готова вам в этом всемерно помогать», — добавил Полянский, обращаясь к представителям развивающихся стран.

Он заявил, что гуманитарная помощь используется Западом исключительно как инструмент ручного управления государствами, которые вынуждены к ней прибегать.

10 июня Министерство обороны России сообщило, что Российская межведомственная делегация провела в Сирии свыше 50 гуманитарных акций, в ходе которых стране было передано около 260 тонн грузов гуманитарного назначения.

Ранее сообщалось о том, что США объявят о выделении новой гумпомощи Украине.